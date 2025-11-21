Посольство США: в конфликте на Украине наступил переломный момент в сторону мира

Временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис заявила, что американская делегация провела «исключительно конструктивные переговоры» с властями Украины. Об этом она написала по итогам президента Украины Владимира Зеленского с министром армии США Дэном Дрисколлом.

«Все они разделяют видение президента Трампа о прекращении этой войны. Наконец, настал переломный момент в сторону мира — мира, к которому так стремились украинцы»,— написано в сообщении посольства США в соцсети Х.

Несколько высокопоставленных американских чиновников, включая министра армии Дэна Дрисколла, 20 ноября посетили Киев. Как пишет Axios со ссылкой на источник, Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл договорились о подписании мирного плана «в сжатые сроки».

СМИ писали, что «новый мирный план» США состоит из 28 пунктов. Вечером 20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал список, в котором перечислены условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине. Он включает в себя пункты о территориальных вопросах, безопасности Украины и ее восстановлении, а также смягчении санкций в отношении России.