В Москве показали обломок упавшего в Новгородской области метеорита

Сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН (ГЕОХИ) показали образец метеорита, который пролетел над территорией России 27 октября. Камень имеет черную кору, внутри он имеет серый и серо-зеленый цвет.

«У нас найден один фрагмент, который, как вы знаете, упал на крышу дома. От места свечения до места падения конкретного образца 550 км, то есть расстояние огромное»,— сказал на пресс-конференции сотрудник лаборатории ГЕОХИ Константин Рязанцев (цитата по ТАСС). Он допустил, что других фрагментов метеорита найдено не будет.

Заведующий лабораторией Кирилл Лоренц сообщил, что метеорит условно назвали «Окуловка» — по наименованию населенного пункта, в котором обнаружили его обломки. Он уточнил, что небесное тело пролетало в том числе над Тверской областью.

27 октября жители Подмосковья сообщили о яркой зеленой вспышке в небе и оставшемся после нее следе. Ученые допускали, что небесный объект был фрагментом космического мусора.