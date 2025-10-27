Ученые объяснили появление яркого объекта в небе под Москвой

Пролетевший утром над Москвой и областью яркий объект, скорее всего, был фрагментом космического мусора. Об этом заявил глава центра проектной деятельности по БАС МФТИ Александр Родин. Это может свидетельствовать о возросшей космической активности вблизи Земли, считает сотрудник физико-астрономического отдела музея истории космонавтики им. Циолковского Александр Алексеев.

По словам господина Родина, объект мог быть частью отработавшей ракеты-носителя, спутника или разгонного блока, который попал в нижние слои атмосферы Земли и сгорел в них. «Низкая скорость объекта, заметное замедление в конце видимого участка, а также наличие зеленого и желтого оттенков говорят скорее о его искусственном происхождении»,— пояснил он ТАСС.

Господин Алексеев также считает, что это был космический мусор. «Это связано со значительно возросшей космической активностью в околоземном пространстве»,— пояснил ученый агентству.

27 октября в соцсетях распространились видео, на которых запечатлен пролет яркого болида над Москвой и Подмосковьем. Предположительно, это произошло около 6:30 утра. В «Роскосмосе» информацию пока никак не комментировали.