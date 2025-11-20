В регионах УрФО завершили уборку зерна, картофеля и овощей

Уральские аграрии намолотили 7,1 млн тонн зерна, выкопали около 693 тыс. тонн картофеля и собрали 159 тыс. тонн овощей открытого грунта по итогам уборочной кампании 2025 года, сообщили в пресс-службе полпредства Уральского федерального округа (УрФО). Урожайность по всем позициям превысила показатели 2024 года. Аграрии тогда намолотили порядка 6,5 млн тонн зерна, выкопали 601 тыс. тонн картофеля и собрали 136,8 тыс. тонн овощей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Продовольственная безопасность остается одним из приоритетов нашей деятельности: это основа, на которой строится суверенитет нашей Родины. Аграрии демонстрируют стабильно высокие результаты работы, и в будущем году они сделают все, чтобы превзойти их»,— заверил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

По данным полпредства, аграрии засеяли 57,8 тыс. га озимых, что на 44% больше, чем в 2024 году.

Ранее, в конце октября, господин Жога подвел предварительные итоги уборочной кампании на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге, на которой лично провел дегустацию уральских деликатесов. Полпред отметил, что регионы УрФО полностью обеспечивает себя мясом, картофелем и яйцами, оставаясь одним из лидеров по производству муки, консервов и макаронных изделий. «В агропромышленной отрасли регионов Урала и Западной Сибири работают свыше 110 тыс. человек. Их труд заслуживает уважения. Несмотря на суровые климатические условия, санкционные ограничения и другие вызовы, они продолжают с полной самоотдачей обеспечивать продовольственную безопасность страны»,— сказал тогда он.

Василий Алексеев