Регионы УрФО превысили показатели 2024 года по сбору зерна, картофеля и овощей

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) намолотили более 6,5 млн тонн зерна, выкопали 665 тыс. тонн картофеля и собрали 138 тыс. тонн овощей. В пресс-службе полномочного представителя президента подчеркнули, что урожайность по всем позициям превысила показатели 2024 года. Тогда аграрии намолотили почти 6,5 млн тонн зерна, выкопали 601 тыс. тонн картофеля и собрали 136,8 тыс. тонн овощей.

В полпредстве добавили, что в регионах УрФО продолжается уборка урожая. «Осталось собрать порядка 4% зерновых и картофеля, а также около 15% овощей открытого грунта»,— пояснили в пресс-службе.

Полпред президента Артем Жога отметил, что подведет итоги сельскохозяйственного сезона с губернаторами регионов УрФО на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке в «Екатеринбург-Экспо» 29-31 октября и обсудит вопросы кадрового обеспечения отрасли. Господин Жога добавил, что в течение трех дней свою продукцию на экспозициях презентуют около 300 компаний, из которых 100 будут представлены в рамках стендов регионов УрФО.

«Мясные деликатесы из оленины с Ямала, крафтовые сыры с Южного Урала и югорская рыба, шоколад с уральскими ягодами и другие сладости из северных дикоросов. Обилие молочной продукции, яиц и овощей от свердловских, тюменских, курганских и челябинских производителей. А также хлеб, крупы, соусы, приправы и даже цукаты из сосновых шишек»,— пояснил полпред в своем Telegram-канале. Артем Жога подчеркнул, что устроит дегустацию уральских деликатесов и познакомится с инвестиционными проектами.

Василий Алексеев