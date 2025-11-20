Силы ПВО сбили 11 БПЛА над регионами России за три часа

С 20:00 по 23:00 мск силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. Восемь БПЛА было сбито над Брянской областью, еще три — над Курской областью.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, при атаке никто не пострадал, разрушений нет. Глава Курской области Александр Хинштейн отражение БПЛА пока не прокомментировал.

За прошлую ночь российские ПВО сбили 65 беспилотников над регионами России. 18 из них было сбито над Воронежской областью, еще 16 — над Рязанской областью, 14 — над Белгородской областью, семь — над Тульской областью, четыре — над Брянской, три — над Липецкой, два — над Тамбовской, а также еще один — над Крымом.