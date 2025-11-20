Силы ПВО ночью сбили 65 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 18 беспилотников самолетного типа над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 16 БПЛА сбили над Рязанской областью, 14 — над Белгородской областью, семь — над Тульской областью, четыре — над Брянской областью, три — над Липецкой областью, два — над Тамбовской областью, еще один — над Крымом.

В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории предприятия, никто не пострадал. В Брянской, Воронежской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали. В Липецкой области ночью объявляли угрозу атаки БПЛА на всей территории региона.