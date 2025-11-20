Минобороны: российские войска занимают Северск в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск занимают город Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командующий группировкой Сергей Медведев.

«Так точно, захватываем, блокируем и будем рассекать по частям и в дальнейшем зачищать»,— заявил Сергей Медведев в ответ на вопрос президента России Владимира Путина о ситуации в населенном пункте (видео опубликовала пресс-служба Кремля).

По словам Сергея Медведева, «Южная» группировка ведет основные действия на северо-восточных и южных окраинах Северска. Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают охватывать и блокировать город, заявил он.

Сегодня Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Там он провел совещание и обсудил ситуацию на различных фронтах. Сергей Медведев также заявил, что российские войска заняли восточную и юго-восточную части города Константиновка в Краматорском районе ДНР и уже приступили к зачистке центра населенного пункта.