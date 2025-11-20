Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Появились кадры посещения Путиным командного пункта группировки «Запад»

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки Вооруженных сил РФ «Запад». Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

На командном пункте Владимир Путин провел совещание и выслушал доклады о ситуации на различных фронтах. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска заняли Купянск и продолжают действия на левом берегу реки Оскол. Президенту также доложили о взятии населенных пунктов Ямполь и Масляковка.

Путин о боях в Константиновке, ВСУ в Купянске и «золотых горшках» преступной группировки в Киеве

Владимир Путин заявил, что были выполнены задачи, поставленные на предыдущем аналогичном мероприятии 25 октября. В сегодняшнем совещании также приняли участие начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировки «Запад».

