Появились кадры посещения Путиным командного пункта группировки «Запад»
Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки Вооруженных сил РФ «Запад». Видео опубликовала пресс-служба Кремля.
На командном пункте Владимир Путин провел совещание и выслушал доклады о ситуации на различных фронтах. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска заняли Купянск и продолжают действия на левом берегу реки Оскол. Президенту также доложили о взятии населенных пунктов Ямполь и Масляковка.
Путин о боях в Константиновке, ВСУ в Купянске и «золотых горшках» преступной группировки в Киеве
Владимир Путин заявил, что были выполнены задачи, поставленные на предыдущем аналогичном мероприятии 25 октября. В сегодняшнем совещании также приняли участие начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировки «Запад».