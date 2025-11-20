Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

Президент России Владимир Путин провел совещание на командном пункте группировки «Запад». Он обсудил ситуацию на различных фронтах, включая Купянск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выслушал доклады военных.

В совещании участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировки «Запад». Доклады касались обстановки в Константиновске, на краматорском направлении и вокруг Купянска.

Путин о боях в Константиновке, ВСУ в Купянске и «золотых горшках» преступной группировки в Киеве

Читать далее

Дмитрий Песков добавил, что Владимир Путин подчеркнул выполнение задач, поставленных на предыдущем совещании 25 октября. Президент высоко оценил работу командного и личного состава и выразил им признательность.

Новости компаний Все