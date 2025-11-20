Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

Президент России Владимир Путин провел совещание на командном пункте группировки «Запад». Он обсудил ситуацию на различных фронтах, включая Купянск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выслушал доклады военных.

В совещании участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировки «Запад». Доклады касались обстановки в Константиновске, на краматорском направлении и вокруг Купянска.

Дмитрий Песков добавил, что Владимир Путин подчеркнул выполнение задач, поставленных на предыдущем совещании 25 октября. Президент высоко оценил работу командного и личного состава и выразил им признательность.