Российская армия взяла восточную часть Купянска

Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом заявили 11 ноября в российском Минобороны.

Также в сводке ведомства сообщается о продвижении 6-й армии в районе Купянска Харьковской области. Согласно релизу, «штурмовые отряды ... продолжали уничтожение окруженной группировки противника» В результате была «полностью освобождена восточная часть города».

Российская армия ранее заявляла об окружении подразделений ВСУ в районе Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск). В конце октября Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в этих районах для визита представителей иностранных СМИ. Минобороны был отдан приказ организовать безопасный проезд иностранных журналистов. Власти Украины заявили о запрете для журналистов посещать зоны боевых действий.