Банки «в бешенстве» из-за ценовой политики маркетплейсов

Главы пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Источник «Ъ» в одном из банков-подписантов письма говорит, что финансовые организации «в бешенстве» из-за практики скидок на маркетплейсах, зависящих от способа оплаты.

Письмо, копия которого есть у «Ъ», предлагает закрепить, что стоимость товаров не должна зависеть от способа оплаты, а любые формы субсидирования скидок — от прямых акций до бонусных программ — должны быть запрещены, кроме случаев продажи собственных или социально значимых товаров. В Альфа-банке и Совкомбанке подтвердили отправку письма. В Совкомбанке заявили «Ъ», что текущая практика маркетплейсов является «очевидным монополизмом, наносящим долгосрочный урон потребителям, банкам и подрывает однородность платежной системы страны».

Спор между банками и маркетплейсами обострился после заявления Германа Грефа 18 ноября о том, что онлайн-площадки недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок. На том же форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила запрет для маркетплейсов на владение дочерними банками.

