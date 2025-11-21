Госдума и банки работают над регулированием ценообразования на маркетплейсах

Госдума совместно с крупнейшими банками обсуждает регулирование ценообразования на маркетплейсах, рассказал «Ъ» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, цифровые платформы «серьезно вкладываются в демпинг», что создает искажения конкуренции, и ситуацию необходимо урегулировать законом.

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо, направленное 14 ноября господином Аксаковым помощнику президента Ларисе Брычевой. В документе сообщается, что в Думу направлено коллективное обращение глав пяти банков — Германа Грефа (Сбербанк), Андрея Костина (ВТБ), Владимира Верхошинского (Альфа-банк), Станислава Близнюка (Т-Банк) и Сергея Хотимского (Совкомбанк). Банкиры предлагают запретить маркетплейсам инвестировать в скидки и промо, а также устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты.

Копия письма, направленная банками в Госдуму, есть в распоряжении у «Ъ». Авторы считают, что цена на платформе не должна зависеть от типа карты, а любые формы субсидирования скидок — прямые или косвенные — должны быть запрещены, кроме случаев продажи собственных или социально значимых товаров. В Альфа-банке и Совкомбанке подтвердили отправку письма. В Совкомбанке назвали действующую практику «очевидным монополизмом».

Подробнее об этом — в материале «Ъ».