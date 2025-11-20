Правовая база для конструктора гос-IT

Белый дом одобрил проект федерального закона о «Гостехе». Документ, разработанный Минцифры, закрепляет положение «Гостеха» как единой цифровой платформы для создания государственных и иных информсистем госорганов, местных властей и подведомственных организаций. Помимо старой идеи об экономии на тиражировании уже купленного государством софта, в «Гостех 2.0» властями погружена и новая — он станет инструментом реализации единой цифровой экосистемы госуправления с едиными стандартами и правилами работы.

Правительство на заседании 20 ноября одобрило проект федерального закона о единой цифровой платформе «Гостех». Впервые документ Минцифры представило в мае 2025 года — в виде проекта поправок к ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (см. “Ъ” от 19 мая), затем документ дорабатывался — но правки, как убедился “Ъ”, носят технико-юридический характер.

Изначально идея «Гостеха» заключалась в экономии на многократном использовании оплаченных из бюджета IT-проектов вместо заказа дублирующих. После передачи кураторства над платформой в конце 2024 года вице-премьеру—главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко она стала рассматриваться еще и как один из инструментов реализации конструируемой чиновником цифровой экосистемы госуправления, позволяющей пользоваться плодами ведомственных затрат всем органам власти (см. “Ъ” от 22 сентября). Чиновнику предстоит перезапустить «Гостех» как платформенный конструктор для всех госинформсистем (ГИС).

«Новая модель правового регулирования платформы законодательно создает единые стандарты для разработки и эксплуатации ГИС, формирует более прозрачную, безопасную и масштабируемую архитектуру. В конечном счете цель в том, чтобы запуск государственных цифровых сервисов происходил быстрее, а сами сервисы были более удобными для пользователей»,— подтвердили “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко.

Как пояснил “Ъ” источник, знакомый с ходом разработки проекта, инициатива впервые закрепляет функционирование «Гостеха» на уровне федерального законодательства. Ранее оно регулировалось только указом президента (№231 от 31 марта 2023 года) и на уровне нормативных актов, причем первый документ содержал лишь название платформы и устанавливал определенные сроки для перевода на нее систем. «Законопроект не только фиксирует платформу в правовом поле, но и закладывает единый понятийный аппарат, что критически важно для ее дальнейшего развития (в том числе для проекта “Гостех 2.0”)»,— отмечает собеседник “Ъ”. Такой принцип соответствует системному подходу вице-премьера к решению задач — например, он применялся с центрами обработки данных — закрепление на законодательном уровне этого понятия создало возможности разработки и запуска комплексных мер поддержки для всей отрасли, поясняет собеседник “Ъ”.

Кроме того, это де-факто первый законодательный пример регулирования облачных технологий — речь идет о последующем переходе информационных систем, в том числе ГИС, на облачные технологии, говорит источник “Ъ”.

Также принятие документа позволит создать рынок поставщиков услуг (операторов сервисов) в рамках платформы и даст возможность использовать «Гостех» бизнесу (сможет поставлять услуги и быть заказчиком сервисов), отмечает он.

«Гостех» становится важным элементом новой модели управления IT. Платформа нужна как площадка разработки, отмечают в аппарате Дмитрия Григоренко. Органам власти не нужно создавать системы с нуля — существуют готовые шаблоны, собранные на «Гостехе». Кроме того, платформа обеспечивает централизованный контроль безопасности всех систем, в том числе за счет использования аттестованных центров обработки данных и сертифицированных компонентов, добавляют в аппарате чиновника.

