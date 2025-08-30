«Роснефть» получила 245 млрд рублей чистой прибыли в первом квартале

Чистая прибыль «Роснефти» (MOEX: ROSN), связанная с акционерами, в первом полугодии составила 245 млрд руб. по МСФО. Это на 68,3% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщили в компании.

Выручка «Роснефти» за отчетный период составила 4,263 трлн руб., что на 17,6% ниже показателя первого полугодия прошлого года. На динамику прибыли и выручки негативно повлияли снижение цен на нефть, укрепление курса рубля, а также уровень ключевой ставки Центробанка. В компании отметили, что на результаты также оказали влияние неденежные и разовые факторы.

Свободный денежный поток по МСФО за первое полугодие составил 173 млрд руб. Годом ранее было 700 млрд руб., что свидетельствует о снижении на 75,3%.