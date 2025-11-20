Шлосберг подал апелляцию на приговор по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Признанный иностранным агентом заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг и его защитники подали в Псковский городской суд апелляцию на приговор о 420 часах обязательных работ по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщило региональное отделение партии.

Признанный иностранным агентом заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (в центре) и его адвокаты в Судебном участке № 38

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Апелляционная жалоба на 74 листах содержит 99 процессуальных нарушений, допущенных, по мнению защиты, мировым судьей Еленой Смирновой при вынесении приговора 5 ноября. В документе утверждается, что суд не доказал ни один элемент состава преступления по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, подменил юридические понятия сохранения и распространения информации и рассмотрел дело с нарушением правил подсудности.

Защита просит отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный в связи с отсутствием состава преступления. Уголовное дело было возбуждено в октябре 2024 года из-за пяти чужих видеозаписей, сохраненных на странице политика в соцсети «ВКонтакте» без маркировки иноагента.

Подробнее об иноагентском деле зампреда «Яблока» — в материале «Ъ» «Политик сказал последнее слово про плашку».

