Правительство предложило не исполнять решения судов, учрежденных без участия РФ и ООН

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, закрепляющий судебную практику, по которой Россия не исполняет постановления иностранных и международных судов, если они не основаны на международных договорах России или резолюциях Совета Безопасности ООН.

Поправка вносится в федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ». Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу на заседании 10 ноября.

После утверждения изменения в законодательстве, Россия будет вправе игнорировать, например, приговоры Международного уголовного суда, от участия в котором РФ отказалась еще в 2016 году. Под действие поправок также может попасть специальный трибунал против России, о создании которого Совет Европы договорился с Украиной летом 2024 года. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что 25 государств обязались стать участниками трибунала, а на его создание было выделено €10 млн. Россия не признает легитимности этого судебного органа.

Степан Мельчаков