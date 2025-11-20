Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия потребовал от президента Украины Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат от оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов). По его словам, предложение также поддержал первый вице-премьер Михаил Федоров. Как сообщает депутат, украинский лидер может встретиться с представителями фракции «Слуга народа» в 20:00 по местному времени для обсуждений.

Как сообщил Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале, Давид Арахамия поставил условие: уволить Андрея Ермака, чтобы Верховная рада могла сохранить монобольшинство и работать дальше.

Позднее Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил, что к лидеру «Слуги народа» присоединились глава украинской разведки Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров. Депутат назвал их «основой бунта» в «Слуге народа».

По словам нардепа, Владимир Зеленский рискует потерять поддержку верховной рады, если откажется выполнить требования.

Ранее фракция оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» зарегистрировала в Верховной раде проект постановления с требованием провести «чистки органов государственной власти и наблюдательных советов государственных предприятий от коррупционных проявлений». По словам одной из инициаторов постановления, в нем нардепы призвали президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку секретаря национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Анастасия Домбицкая