Верховная рада зарегистрировала постановление с призывом к чистке органов власти

Фракция оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» зарегистрировала в Верховной раде проект постановления с требованием провести «чистки органов государственной власти и наблюдательных советов государственных предприятий от коррупционных проявлений». По словам одной из инициаторов постановления, в нем нардепы призвали президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку секретаря национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Проект постановления «Об Обращении Верховной рады Украины к президенту Украины и Кабинету Министров Украины относительно принятия неотложных мер по очистке органов государственной власти и наблюдательных советов государственных предприятий от коррупционных проявлений» датируется 19 ноября. Он был зарегистрирован на 14 сессия IX созыва. Об этом свидетельствуют данные на сайте органа.

В постановлении содержится призыв к президенту Украины «уволить с занимаемых должностей должностных лиц, которые дискредитируют главу государства своими действиями и могут быть причастными к так называемым "пленкам Миндича", в частности секретаря национальной безопасности и обороны Украины Р. Умерова и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака». Об этом сообщила одна из инициаторов постановления Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, инициатива стала реакцией на «самый громкий коррупционный скандал власти».

Как отметила нардеп, в обращении также содержится призыв к парламенту потребовать «безотлагательно решить вопрос» об отставке председателя государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппа Пронина, председателей наблюдательных советов всех государственных предприятий, а также других должностных лиц, которые являются фигурантами «дела Миндича».

Среди инициаторов постановления также числятся нардепы Мария Ионова, Ирина Никорак, Михаил Бондарь, Олег Синютка, София Федина, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Фриз, Ростислав Павленко, Владимир Вятрович, Яна Зинкевич, Владимир Арьев, Артур Герасимов, Нина Южанина.

Анастасия Домбицкая