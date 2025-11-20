Кая Каллас призвала подключить Евросоюз к мирному процессу по Украине

Евросоюз и Украина должны участвовать в мирных переговорах по Украине, считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Ее заявление прозвучало на фоне сообщений о новом мирном плане Соединенных Штатов по Украине, которое, как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский уже отверг.

Кая Каллас

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Кая Каллас

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

«Безусловно, чтобы какой бы то ни было план работал, необходимо, чтобы украинцы и европейцы были включены в процесс»,— сказала она журналистам (видео размещено в аккаунте в X).

Госпожа Каллас также сообщила, что в настоящее время Евросоюз обсуждает введение дополнительных санкций в отношении судов так называемого «теневого флота» России и их вспомогательных служб.

Ранее источник Bloomberg сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому были направлены сигналы из Вашингтона с требованием согласиться на новое мирное предложение Соединенных Штатов. По словам собеседника агентства, предложение включает требования к Украине уступить территорию на востоке Донбасса Кремлю, снять санкции с России и прекратить расследования военных преступлений. Утверждается, что администрация США также требует от Украины согласиться на ограничения на численность своей армии.

Накануне несколько СМИ писали, что США разработали новый план урегулирования на Украине из 28 пунктов. Официально документ представлен не был, но NBC утверждает, что президент Дональд Трамп уже его поддержал. По данным FT, план предполагает отказ Украины от контролируемой ВСУ части Донбасса, сокращение военной помощи Киеву и признание русского языка государственным. Reuters со ссылкой на итоги заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе писало, что страны Евросоюза (ЕС) выступили против плана США.

Подробнее о предложении США и реакции Украины — в материале «Ъ» «Украине план не катит».

Анастасия Домбицкая