Банки предлагают запретить программы лояльности на маркетплейсах

Главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования покупок, включая бонусные программы, сообщает ТАСС.

Предлагается исключить из запрета собственные товары маркетплейсов и социально значимые категории товаров. Авторы письма отмечают, что любые скидки или привилегии не должны быть связаны с используемыми для оплаты электронными средствами платежа или банками, их выпустившими. В письме также приводится мировой опыт, в частности регламенты Европейского союза, которые ограничивают антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ».

18 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты. Она отметила, что стоимость продукта или услуги является ключевым фактором для выбора, и манипуляции с ней затрудняют отслеживание злоупотреблений.

Подробнее — материале «Ъ» «Скидки раздора».