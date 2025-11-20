На Кубани закрепили смешанную систему организации местного самоуправления

Депутаты Законодательного собрания Кубани приняли в первом чтении законопроект «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Краснодарском крае». Документ подготовлен в связи с принятием в марте этого года Федерального закона, основные положения которого устанавливают переход субъектов РФ на одноуровневую систему организации местного самоуправления. При этом за регионами оставлено право сохранить прежнюю двухуровневую модель самоуправления.

Согласно краевому законопроекту, на большей части Краснодарского края остается двухуровневая система местного самоуправления. В муниципальных и городских округах действует одноуровневая система.

Также, согласно законопроекту, депутаты на Кубани, как и прежде, будут выбираться на прямых муниципальных выборах. Главу Краснодара городская дума будет выбирать из числа кандидатов, предложенных губернатором края. Также глава региона сможет назначать временно исполняющих полномочия глав муниципальных образований.

Законопроектом предусматривается возможность поддержки ТОС за счет краевого и местного бюджетов. Документ допускает проведение дистанционных заседаний представительных органов местного самоуправления, что позволит организовать безотлагательную работу районных депутатов и оперативно решать срочные задачи.

По словам председателя комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства, социально-экономического развития территорий и информационной политики Андрея Дорошева, в Краснодарском крае сохраняются городские и муниципальные округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что для Кубани выстроенная в течение двадцати последних лет вертикаль власти зарекомендовала себя как эффективный инструмент управления. При этом он напомнил, что федеральный закон предусматривает обязательный для всех регионов страны переход на одноуровневую систему с оптимизацией поселенческого уровня.

«Еще до принятия этого закона в первом чтении, мы в качестве эксперимента внедрили данную систему в трех муниципалитетах. Таким образом, сейчас в Краснодарском крае действует смешанная система организации местного самоуправления. Проектом предлагается оставить ее неизменной»,— подчеркнул спикер ЗСК.

