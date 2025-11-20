Bloomberg: предложение Трампа по Украине предполагает снятие санкций с России

Новая мирная инициатива президента США Дональда Трампа предполагает снятие санкций с России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Собеседник агентства также утверждает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому были направлены сигналы из Вашингтона с требованием согласиться на предложение Соединенных Штатов.

«(Владимир.— "Ъ") Зеленский получил сигналы из США о том, что он должен согласиться на предложение, разработанное в консультациях с Москвой»,— пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«Предложение включает требования к Украине уступить территорию на востоке Донбасса Кремлю, снять санкции с России и прекратить расследования военных преступлений»,— говорится в публикации.

По словам собеседника агентства, администрация США также требует от Украины согласиться на ограничения на численность своей армии.

Накануне несколько СМИ сообщили, что США разработали новый план урегулирования на Украине из 28 пунктов. Официально документ представлен не был, но NBC утверждает, что президент Дональд Трамп уже его поддержал. По данным FT, план предполагает отказ Украины от контролируемой ВСУ части Донбасса, сокращение военной помощи Киеву и признание русского языка государственным. Reuters со ссылкой на итоги заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе писало, что страны Евросоюза (ЕС) выступили против плана США.

Анастасия Домбицкая