Спрос на коворкинги в Москве за год упал на 72%

По итогам трех кварталов 2025 года спрос на коворкинги в Москве сократился на 72% год к году, составив 17,4 тыс. кв. м. Это снижение связано, в том числе, с увеличением арендных ставок в сегменте.

По данным на октябрь 2025 года, аренда одного рабочего места подорожала на 54% год к году, достигнув 56 тыс. руб. в месяц. Девелоперы вынуждены пересматривать планы по вводу новых проектов в связи с падением спроса.

Объем сделок на рынке коворкингов в январе-сентябре 2025 года сократился на 72% год к году, составив 17,4 тыс. кв. м. Спрос на сервисные офисы за три квартала снизился более чем вдвое год к году, до 47,8 тыс. кв. м.

