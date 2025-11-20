Коворкинги ударили по карману

Спрос на коворкинги по итогам трех кварталов 2025 года рухнул на 72% год к году, до 17,4 тыс. кв. м. Это следствие в том числе заметного роста арендных ставок в сегменте: по данным на октябрь этого года, аренда одного рабочего места подорожала на 54% год к году, до 56 тыс. руб. в месяц. В условиях падения спроса девелоперы вынуждены пересматривать свои планы по вводу проектов, что делает перспективы развития рынка коворкингов все более пессимистичными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—сентябре 2025 года объем сделок на рынке коворкингов сократился на 72% год к году, до 17,4 тыс. кв. м, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Это минимальный показатель за последние два года. По данным Ricci, спрос на сервисные офисы за три квартала этого года снизился более чем вдвое год к году, до 47,8 тыс. кв. м.

Такой тренд может быть связан с высокой базой прошлых лет: интерес к гибким офисам по итогам 2023 года демонстрировал рост на 25% год к году, до 111 тыс. кв. м, в 2024 году — на 34%, до 149 тыс. кв. м, следует из данных CORE.XP. Еще одним фактором падения спроса стал стремительный рост цен на аренду такой недвижимости, отмечает заместитель коммерческого директора оператора гибких офисов Business Club Степан Зайцев.

Средняя арендная ставка за аренду рабочего места в сервисном офисе, по данным на октябрь 2025 года, выросла на 54% год к году, до 56 тыс. руб. в месяц, подсчитала руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова. В будущем этот показатель продолжит расти, прибавляя 8–10% ежегодно, считает коммерческий директор оператора гибких офисов Aspace Никита Губанов.

Это объясняется подорожанием стоимости отделки и критически низкой вакантностью в традиционных бизнес-центрах, где обычно располагаются коворкинги, поясняет партнер Ricci Дмитрий Жидков. Доля свободных площадей под переоборудование в коворкинги в Москве сейчас составляет около 4%, говорит Ирина Хорошилова. Повлияли на увеличение стоимости аренды растущие операционные расходы, которые в 2026 году подорожают еще на 10–13%, добавляет директор по стратегии и продажам Pridex Spaces Елизавета Голышева.

Существенное замедление спроса повлияло на рост вакантности в сегменте коворкингов: по данным на ноябрь 2025 года, она достигла 13,2%, говорит Ирина Хорошилова. На росте показателя сказался одновременный выход нескольких крупных проектов, при этом вакантность в сервисных офисах в будущем снизится незначительно и будет держаться около 10% в среднем по рынку, отмечает Никита Губанов.

Кроме того, обращает внимание Елизавета Голышева, компании все чаще рассматривают возможность реализации built-to-suit (строительство под заказчика) коворкингов, ввод которых не отражается на вакантности в сегменте.

Тем не менее, считает эксперт, гибкие пространства, выходящие на рынок, имеют шанс заполниться, если собственники будут предоставлять возможность заключения краткосрочных договоров аренды.

Между тем на фоне замедления рынка операторы сервисных офисов вынуждены пересматривать или вовсе приостанавливать планы по наращиванию объемов ввода, говорит госпожа Хорошилова. По ее данным, к концу 2025 года на столичном рынке появится всего 32 тыс. кв. м гибких офисов, что на 10% меньше год к году, в 2026 году — уже 22 тыс. кв. м.

В будущем, по мнению Дмитрия Жидкова, ожидать восстановления активности на рынке коворкингов не стоит. По его словам, высокая ключевая ставка ЦБ сдерживает активность компаний на рынке — они фокусируются на оптимизации текущих пространств и откладывают переезд.

Тем временем в сегменте классических офисов объем спроса тоже демонстрирует не лучшие результаты. По данным CMWP, объем сделок с такой недвижимостью по итогам января—сентября 2025 года снизился на 48% год к году. Большинство компаний, ожидая стабилизации роста арендных ставок и улучшения макроэкономической ситуации, стараются откладывать решение о расширении офисных площадей.

София Мешкова, Александра Вебер