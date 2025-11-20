Бывший полицейский из Краснодара оформил свой бизнес на 88-летнюю тещу

Бывший начальник УВД Прикубанского округа Краснодара Александр Семенов оформил ряд прибыльных компаний на свою 88-летнюю тещу, выяснил «Ъ». По данным Генпрокуратуры, вместе с супругой он создал через подставных лиц крупный бизнес — от торгового центра и гостиницы до десятков объектов недвижимости общей стоимостью свыше 3 млрд руб.

Надзорное ведомство установило, что семья Семеновых владела организациями, работавшими в сферах гостиничного сервиса, благоустройства и аренды имущества. Все эти компании были зарегистрированы на номинальных владельцев, включая тещу 1937 года рождения.

Согласно материалам иска, используя свое служебное положение, господин Семенов заключил более 450 муниципальных контрактов с подконтрольными фирмами на сумму 2,4 млрд руб. Накануне Генпрокуратура направила в Советский райсуд Краснодара антикоррупционный иск против семьи бывших сотрудников полиции.

