Служба принесла миллиарды

Как стало известно “Ъ”, семья бывших полицейских из Краснодара выступит ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Надзор установил, что теневые доходы, полученные во время службы, позволили стражам порядка стать владельцами одного из крупнейших на Кубани торговых центров, гостиничного комплекса, множества объектов недвижимости и состояния, оцениваемого в 3 млрд руб.

В Советский райсуд Краснодара Генпрокуратурой подан иск, основными ответчиками по которому выступают Александр Семенов и его супруга Ольга. Господин Семенов служил в органах правопорядка с 1978 года. С 1997 по 2003 год являлся начальником УВД Прикубанского округа Краснодара, а с 2003 по 2011 год руководил УМВД России по столице Кубани. В свою очередь, Ольга Семенова (в девичестве Иващенко) служила в органах внутренних дел с 1987 по 2005 год, была в том числе старшим оперуполномоченным по особо важным делам угрозыска.

По закону Ольге и Александру Семеновым запрещалось заниматься предпринимательской деятельностью, участвовать в управлении коммерческими организациями, получать не предусмотренные законодательством вознаграждения от физических и юридических лиц. Однако ответчики, пренебрегая законодательными требованиями, использовали свое должностное положение в правоохранительных органах в целях личного обогащения, увеличения капитализации своих активов, прикрытия незаконного осуществления предпринимательской деятельности и легализации коррупционных доходов через аффилированных с ними лиц, полагают в надзорном ведомстве.

Для сокрытия своего имущества от контролирующих органов супруги Семеновы привлекли родственников и доверенных лиц, которых использовали в качестве номинальных владельцев. В результате этого ответчики приобрели высоколиквидные активы в Краснодарском крае, оцениваемые в миллиарды.

Так, отмечается в иске, с января по ноябрь 2005 года Александр Семенов, злоупотребляя своим служебным статусом, «захватил» земельный фонд площадью 1 га в Прикубанском районе Краснодара, входящем в зону ответственности «подконтрольного» ему отдела внутренних дел. Для этого полицейский привлек своего знакомого Леонида Тумасова, который в 2005 году сфальсифицировал семь судебных актов Прикубанского районного суда о признании за ним права собственности на семь муниципальных землеотводов в краевом центре. Затем с июля по ноябрь 2005 года офицер обеспечил поступление подложных документов в управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю и оформление этих участков на Леонида Тумасова, а также компании «Авико» и «Орбита-М». Тем самым, пришла к выводу Генпрокуратура, Александр Семенов в нарушение требований федерального законодательства о противодействии коррупции использовал свое положение и влияние для незаконного получения земли в центре Краснодара, «чем причинил государству и обществу значительный ущерб».

В дальнейшем, занимая должность начальника УМВД по Краснодару, офицер Семенов, установили прокуроры, увеличил капитализацию своих активов, возведя на участках дорогостоящую коммерческую недвижимость.

Так, на земельном участке в историческом центре города в 2014 году он, по данным надзора, возвел шестиэтажную гостиницу «Екатеринодар» площадью 2,7 тыс. кв. м, в номерном фонде которой более 50 люксовых и премиальных апартаментов. На остальных им построено 13 торговых площадок (3 тыс. кв. м), база строительной и иной крупнотоннажной техники (126 кв. м) и автозаправочная станция (52,9 кв. м). В иске отмечается, что непосредственное участие Александра Семенова в управлении данными активами было сопряжено с исполнением им служебных обязанностей в органах МВД России, что является прямым нарушением установленных антикоррупционных запретов. Это «позволило нарастить личный имущественный капитал», а также «защитить его от проверок контролирующих органов».

Осуществляя функции по охране общественного порядка, супруги Семеновы, по данным надзора, создали и приобрели в Краснодарском крае высокодоходные коммерческие организации, специализирующиеся на оказании услуг в сферах гостиничной деятельности, благоустройства территории и аренды имущества. Это ООО «Фирма “Зеленстрой”», «Европа-Групп», «Европа», «РКА Ресурс», «Ферт», «Юг-С», «Югторг», «Екатеринодар» и «Орбита-М». Общества, установила ГП, были зарегистрированы на номинальных владельцев, в том числе на мать Ольги Семеновой 1937 года рождения. Между тем, согласно иску, Александр Семенов в силу занимаемой должности смог оказать неограниченное влияние на органы местного самоуправления Краснодарского края для заключения с его бизнес-структурами более 450 муниципальных контрактов по содержанию общественных территорий на общую сумму 2,4 млрд руб.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, ответчики Семеновы оформили на доверенных лиц свои доли в уставном капитале ООО «Немецкие окна». Обществу принадлежит один из крупнейших торговых центров края — «Медиа Плаза» площадью более 10 тыс. кв. м. Впоследствии часть долей была возвращена Ольге Семеновой. Сдача в аренду торгового центра с 2009 по 2025 год позволила ей получить доход в размере 191 млн руб.

При этом совокупный доход Ольги Семеновой с 1987 по 2009 год составил 2,2 млн руб. (387 тыс. руб.— зарплата за службу в органах внутренних дел и 1,9 млн руб.— поступления от коммерческой деятельности с 2005 по 2009 год).

Таким образом, пришел к выводу надзор, супруги Семеновы незаконно совмещали службу в МВД с бизнесом через доверенных лиц, скрывая прибыль от контроля.

Согласно данным ФНС России, «в результате противоправной коммерческой деятельности» за 2005–2025 годы ответчики получили более 505 млн руб. Данные средства они впоследствии использовали для приобретения высоколиквидных объектов недвижимости, «которые вовлекли в коммерческий оборот». Например, по данным ГП, в январе 2008 года Ольга Семенова купила 29 квартир в домах по улицам Можайского и Циолковского в Краснодаре на общую сумму 45 млн руб. Затем ответчики перепродали квартиры и направили вырученные средства на увеличение капитализации подконтрольных им предприятий. Всего по состоянию на 2009 год во владении семьи Семеновых находилось 13 юридических лиц, в том числе ООО «Немецкие окна», контролирующее торговый центр «Медиа Плаза», а также 47 высоколиквидных объектов недвижимости в Краснодарском крае. Понимая, что нахождение в собственности супруги дорогостоящего имущества привлечет внимание контролирующих органов, считает надзор, Александр Семенов в 2009 году фиктивно расторг с ней брак, что позволило ему не отражать в декларациях сведения о владении его семьей бизнес-структурами, сохранять статус госслужащего и совмещать его с предпринимательской деятельностью.

Теперь Генпрокуратура требует, чтобы активы семьи, в том числе компании и десятки объектов недвижимости, оцениваемые более чем в 3 млрд руб., были арестованы, а затем обращены в доход государства.

