На Кубани инициировали передачу регионам контроль за строительством соцобъектов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой об усовершенствовании федерального законодательства в сфере градостроительства. Речь, в частности, идет об осуществлении строительного контроля над объектами социальной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.

Фото: пресс-служба ЗСК

Как рассказал в рамках ноябрьской сессии ЗСК глава комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев, краевые парламентарии просят федеральное правительство расширить полномочия регионов по проведению строительного контроля в отношении объектов, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств регионального бюджета.

По словам руководителя ЗСК Юрий Бурлачко, сейчас, согласно действующему Градостроительному кодексу России, процесс строительства находится под контролем того, кто непосредственно возводит тот или иной объект. Но, отмечает спикер, зачастую организации, осуществляющие строительный контроль, являются аффилированными с подрядчиком и тем самым не обеспечивают его должный уровень.

«Если же наделить полномочием по строительному контролю орган исполнительной власти либо подведомственное ему учреждение, то, на наш взгляд, существенно повысились бы безопасность и качество возведения объектов, а процедура организации и проведения всех работ стала бы более прозрачной. Соответственно можно было бы оптимизировать использование бюджетных средств и сам процесс строительства»,— считает Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых