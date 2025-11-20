Суд арестовал петербургского актера по делу об изготовлении детской порнографии

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Евгения Кириллова и актера Владимира Колганова, которых обвиняют в изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Обоих фигурантов арестовали до 17 января 2026 года. По данным следствия, в 2007 году Владимир Колганов опубликовал на своей странице в соцсети фото порнографического характера с участием несовершеннолетних. В 2015 году актер снимал детскую порнографию вместе со вторым фигурантом и публиковал ее в соцсетях.

Обоих фигурантов задержали 18 ноября, свою вину они не признали и просили назначить им домашний арест.

По данным источников 78.ru, вместе с актером задержали 52-летнего предпринимателя. Вместе с подельником он фотографировал детей в возрасте до двух лет и распространял фото в соцсетях и даркнете. Сотрудники правоохранительных органов вышли на подозреваемых через Интерпол, сообщило издание.