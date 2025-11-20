Петербургского актера задержали по делу о съемке детской порнографии

В Санкт-Петербурге задержали двух человек, подозреваемых в изготовлении и распространении детской порнографии, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по центральному району города. По данным источников ТАСС в силовых структурах, одним из фигурантов стал актер театра и кино Владимир Колганов.

Как сообщают источники 78.ru, вместе с актером задержали «52-летнего предпринимателя». По данным следствия, фигуранты фотографировали ребенка 1-2 лет и выкладывали снимки «порнографического характера» в соцсетях. Публикации были в свободном доступе вплоть до дня задержания, заявили в СКР. В управлении МВД по борьбе с киберпреступностью сообщили, что снимки сделаны не позднее 2015 года. Подельники также распространили их в даркнете и на зарубежных платформах.

Telegram-канал SHOT сообщил, что вместе с господином Колгановым задержали его друга, предпринимателя Евгения Кириллова. SHOT утверждает, что именно актер фотографировал голого ребенка. Эти снимки были доступны у него на личной странице в соцсетях.

У задержанных прошли обыски. У них изъяли средства мобильной связи, информационные носители с метаданными, «подтверждающими размещении изготовленных порнографических материалов». В СКР возбудили дело по статье об изготовлении и обороте порнографических материалов (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ) и об использовании для этих целей несовершеннолетнего (п.п. «б, в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

47-летний Владимир Колганов снимался в кино с 2002 года. Он играл в фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы». После окончания учебы вошел в труппу Александрийского театра. Там он проработал до 2013 года.