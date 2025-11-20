У семьи полицейских из Краснодара нашли гостиничный комплекс и крупный ТЦ

Генпрокуратура подала в суд Краснодара иск об аресте активов семьи бывших полицейских — Александра и Ольги Семеновых, стало известно «Ъ». По данным следствия, супруги незаконно стали владельцами одного из крупнейших ТЦ на Кубани, гостиничного комплекса, множества объектов недвижимости и состояния, которое оценивается в 3 млрд руб.

По версии надзора, Александр и Ольга Семеновы обогатились, используя свое служебное положение в МВД. Господин Семенов, который с 2003-го по 2011 год руководил УМВД России по столице Краснодару, и его жена, которая служила в органах внутренних дел с 1987-го по 2005 годы, скрывали доходы через номинальных владельцев — родственников и доверенных лиц.

Генпрокуратура в иске требует обратить в доход государства активы семьи Семеновых на сумму более трех млрд руб. Среди них — крупная коммерческая недвижимость: шестиэтажная гостиница «Екатеринодар» площадью 2,7 тыс. кв м, торговые площади, автозаправка, а также один из крупнейших торговых центров Краснодарского края — «Медиа Плаза».

Александр Семенов заключил более 450 муниципальных контрактов по содержанию общественных территорий на общую сумму 2,4 млрд руб. благодаря неограниченному влиянию на органы местного самоуправления, утверждает истец.

