В России организовали места для принудительных работ для 50 тыс. осужденных

В России сформирована полноценная сеть исправительных центров, заявил директор департамента госполитики в сфере УИС Минюста Владимир Шведов. Согласно представленным им данным, в начале 2022 года в России были созданы места для 15 тыс. отбывающих наказание в виде принудительных работ. По состоянию на октябрь 2025 года действует уже 406 исправительных центров и участков для 50 тыс. осужденных к принудительным работам.

Данные господин Шведов привел на VII Международном пенитенциарном форуме. Его слова приводит ТАСС.

Принудительные работы — альтернатива лишению свободы. Осужденный живет не в колонии, а в исправительном центре, параллельно работая там, где ему укажут. Принудительные работы могут быть назначены за преступления небольшой или средней тяжести, а также за совершенное впервые тяжкое преступление. Также суд имеет право использовать их в качестве смягчения наказания для заключенных, отбывших часть срока в колонии. Согласно данным ВС РФ, за первые полгода 2025 года суды назначили такой вид наказания 10,6 тыс. граждан.

Полина Мотызлевская