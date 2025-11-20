Овощи и фрукты подорожали на Ставрополье из-за снижения поставок и сезонности

По данным Северо-Кавказстата, за неделю с 11 по 17 ноября 2025 года в Ставропольском крае ощутимо выросли цены на овощи и фрукты. Так, картофель подорожал на 3,6% и достиг отметки в 42 руб. за килограмм, капуста выросла в цене на 5,16%, до 34 руб. за килограмм. Огурцы подорожали на 6,16%, достигнув 168 рублей за килограмм, а помидоры прибавили почти 3%, поднявшись до 208 руб. Яблоки стали дороже на 5,37%, их средняя стоимость составила 137,42 руб. за килограмм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цены на другие группы продуктов питания менялись менее значительно. Например, полукопченая и варено-копченая колбаса подорожали на 2,38% и сейчас стоит около 655 руб. за килограмм. Вермишель и макароны высшего сорта увеличились в цене на 2,27% и 1,13% соответственно. Молоко и сахар показали минимальный рост: молоко на 0,17%, сахар на 0,34%. Среди мясных продуктов свинина подорожала незначительно (+0,10%) и продается в среднем по 461 руб. за килограмм, курица прибавила в цене 0,45% (244 руб.), баранина практически не изменилась (+0,02%). Говядина при этом подешевела на 0,09%.

На фоне роста некоторых цен стоит отметить снижение стоимости ряда продуктов. Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки упал в цене на 0,71% — до 99 руб. за килограмм, сметана снизилась на 1,15% до 362 рублей. Творог и твердые сыры подешевели на 0,09% и 1,2% соответственно. Рис шлифованный потерял в цене 1,34%, а пшеничная мука стала дешевле на 5,19% — 58 руб.за килограмм.

Аналитики связывают подорожание овощей и фруктов с сокращением на 11,2% объема поставок овощей на рынок по итогам января-октября 2025 года. Сельхозорганизации Ставропольского края поставили на рынок меньше продукции по сравнению с прошлым годом, что влияет на рост цен. При этом меры поддержки и расширение площадей тепличных комплексов в регионе не успевают компенсировать дефицит. Площадь таких комплексов ожидается к 2026 году увеличить на 12%, что обеспечит дополнительные урожаи, но влияние на цены будет постепенным.

Вместе с тем в Ставропольском крае сохраняется устойчивость цен на продукты животного происхождения благодаря стабильному производству и государственной поддержке. Это позволяет удерживать инфляцию на продовольственном рынке в пределах умеренного роста.

Станислав Маслаков