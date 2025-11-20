В Краснодарском крае создали 523 общедомовых чата в мессенджере MAX
В Краснодарском крае продолжается переход общедомовых чатов на национальный мессенджер MAX. По данным региональной госжилинспекции, которые приводит РБК Краснодар, к 15 ноября управляющие компании передали сведения о 523 созданных чатах, что отражает реализацию стратегии цифровой трансформации ЖКХ. Ведомство уточняет, что параллельно идет перевод уже существующих групп из других мессенджеров.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Управляющие организации еженедельно направляют отчеты о работе по информированию жителей: материалы размещаются на стендах многоквартирных домов, корпоративных ресурсах, в социальных сетях и платежных квитанциях.
Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что до конца года чаты в MAX должны появиться во всех многоквартирных домах страны, что предполагает перевод коммуникаций почти миллиона объектов.