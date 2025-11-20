Отремонтированную часть Тургеневского моста в Краснодаре откроют в ближайшие дни

Подрядчик планирует запустить движение по обновленной половине Тургеневского моста между Краснодаром и Республикой Адыгея в ближайшие дни. Об этом сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

По его словам, реконструкция переправы ведется активно. С апреля работы выполняются круглосуточно. За это время строители демонтировали и заменили 75 старых балок на новые. Вдоль тротуара смонтировали 555 м парапетного ограждения и перил. Кроме того, обновили опоры, заасфальтировали проезжую часть и установили новые фонари. Рабочие прокладывают сеть ливневой канализации и благоустраивают территорию под мостом. Пешеходные сходы с переправы также будут обновлены — эти работы продолжаются.

После перенаправления транспортного потока на реконструированную половину начнутся работы на второй части, ведущей в город. Сначала выполнят полный демонтаж покрытия, перил, опор и балок.

Мэр также отметил, что новые схемы проезда и прохода по Тургеневскому мосту будут опубликованы дополнительно.

Алина Зорина