Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке 27 ноября

Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует принять участие в мероприятиях по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке в конце ноября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ, который пройдет 27 ноября в столице Киргизии.

26-27 ноября в Бишкеке запланированы заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ и совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

В июне главы МИДов стран-членов ОДКБ провели в киргизском городе Чолпон-Ата заседание, предваряющее осенний саммит в Бишкеке. Подготовка этого мероприятия проходит на фоне кризиса внутри организации из-за бойкота со стороны Армении.

Анастасия Домбицкая