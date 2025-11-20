Песков: любое время для урегулирования на Украине — лучшее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил, насколько настоящий момент подходит для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, «любое время» будет лучшим для этого.

«Россия продолжает оставаться открытой для этого урегулирования, но оно должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта»,— пояснил господин Песков на брифинге.

Задавая вопрос, журналисты уточнили, что под настоящим моментом имеется в виду тот, при котором российское Минобороны регулярно сообщает об успехах вооруженных сил на фронте, а на Украине разгорается коррупционный скандал.

Дмитрий Песков добавил, что по поводу мирного плана США «новаций» у российской стороны нет. Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что по своим каналам ведомство не получало никакой информации по соглашению на Украине.