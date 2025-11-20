Нижегородская мэрия рассчитывает на 200 млн рублей от туристического налога

Туристический налог введут в Нижнем Новгороде с 2026 года. Согласно проекту бюджета города на 2026 год, поступления от нового налога ожидаются в размере 200 млн руб.

Правовых актов о введении налога гордума Нижнего Новгорода еще не принимала. Согласно федеральному закону, налоговые ставки в 2026 году не должны превышать 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, с 2029 года — 5% от налоговой базы. Налоговая база определяется как стоимость оказываемой услуги в квалифицированных средствах размещения.

В 2027 году мэрия прогнозирует получить от туристического налога 300 млн руб., в 2028 году — 400 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», с января 2025 года туристический налог ввели три округа Нижегородской области: Городецкий, Балахнинский и Кстовский. В этом году ставка составляет 1%. С 2026 года налог также планировали ввести власти Дивеевского округа, однако пока они отложили этот вопрос. Поводом стала жалоба владелицы местной гостиницы на большое количество «серых» (т.е.нелегальных) гостевых домов.

Галина Шамберина