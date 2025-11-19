Введение туристического налога в Дивеевском округе отложили на 2027 год

Туристический налог введут в Дивеевском округе с 1 января 2027 года — на год позже, чем планировалось. Об этом сообщил министр туризма Сергей Яковлев на встрече губернатора Глеба Никитина с бизнес-сообществом 19 ноября.

К главе региона обратилась представительница гостиничного комплекса «Дивеевская слобода». Она рассказала, что сегодня в селе работают почти 50 гостиниц и гостевых домов, около 200 апартаментов и квартир, но туристический налог с 1 января 2026 года будут платить только восемь из них. «Это нечестно и несправедливо. Нам очень тяжело, мы просим помощи»,— сказала выступающая.

Губернатор ответил, что раньше гостиничная инфраструктура Дивеева была неразвита, поэтому вопросом обеления такого бизнеса в селе активно не занимались. «Там многие привыкли вообще ни в каком правовом поле не существовать. Но сейчас развитие Дивеева достигло такого уровня, что надо все приводить в порядок. Пришла пора завести всех в законное лоно»,— сказал Глеб Никитин и поручил министру туризма разобраться в ситуации.

Представительница «Дивеевской слободы» предложила сдвинуть введение туристического налога на 2027 год, чтобы в 2026 году обеспечить равные условия ведения бизнеса. Глава региона ответил, что это муниципальное решение уже принято, отменять его поздно.

Сразу после обсуждения этого вопроса министр туризма переговорил с главой Дивеевского округа Сергеем Кучиным и через несколько минут сообщил, что введение туристического налога решили отложить, а 2026 год посвятить «техничным работам по наведению порядка».

Как писал «Ъ-Приволжье», с января 2025 года туристический налог ввели три округа Нижегородской области: Городецкий, Балахнинский и Кстовский. В этом году ставка составит 1% от стоимости проживания туриста в классифицированном средстве размещения, но не менее 100 руб. в сутки. До 2029 года ставка будет расти на один процентный пункт ежегодно.

Елена Ковалева