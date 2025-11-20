Многодетным семьям Славянского района Кубани выделили 34 земельных участка

34 земельных участка выделено многодетным семьям Славянского района в 2025 году в рамках краевого законодательства. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале.

Выделенные участки расположены в сельских поселениях района. Как сообщил Роман Синяговский, сейчас проводятся кадастровые работы по формированию участков в Ханькове, Семисводном и Петровской. В следующем году семьям, имеющим трех и более детей, планируют предоставить 40 земельных участков.

За период реализации краевого закона многодетным семьям района предоставили 907 участков, из них 435 в городе и 472 в селах.

Алина Зорина