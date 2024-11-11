«Азка Композит» выгнали из астраханской ОЭЗ «Лотос»

Соглашение между ООО «Азка Композит» и ПАО «Особая экономическая зона (ОЭЗ) „Лотос“» в Астраханской области будет расторгнуто. Решение принял Арбитражный суд Астраханской области.

«Азка Композит» зарегистрировано в июне 2019 года в селе Волжское, Наримановского района Астраханской области. В сентябре того же года минпром региона анонсировал соглашение с юрлицом сроком до 2063 года. В рамках договоренностей «Азка Композит» собиралось вложить в производство стеклопластиковых труб 766 млн руб. Из это суммы 720 млн предстояло инвестировать в течение трех лет.

В отношении юрлица в 2023 году было проведено три проверки, которые показали, что вопреки договоренностям средства не вкладываются. В минувшем феврале областной минпром подал в суд на «Лотос» и «Азка Композит» с требованием расторгнуть инвестиционное соглашение. Судья Татьяна Козина требования удовлетворила, а также оштрафовала инвестора на 5 млн руб. В законную силу решение пока не вступило.

Никита Маркелов