С начала года Геленджик посетили более 4 млн туристов

Власти Геленджика отмечают устойчивый интерес к курорту на фоне теплой погоды и стабильной загрузки объектов размещения. По данным управления курортами и туризмом, с начала года город и прилегающие территории посетили 4,168 млн человек. Несмотря на умеренное снижение потока в июне, текущие показатели отрасли демонстрируют высокую заполняемость, отмечает глава курортного города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

В первой половине ноября в Геленджике отдохнули около 52 тыс. туристов. Службы бронирования санаторно-курортных и крупных гостиничных предприятий фиксируют стабильный спрос на осенне-зимний период: уровень бронирования составляет 63% на ноябрь, 40% на декабрь и 30% на январь 2026 года.

В администрации подчеркивают, что поддерживать интерес к направлению позволяют продвижение туристических объектов и событий, оформление городской среды и гибкая ценовая политика, что позволяет рассчитывать на круглогодичный поток гостей.

Вячеслав Рыжков