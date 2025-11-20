Лайнер Astoria Grande не пускают в Турцию, он может направиться в Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande, выполняющий рейс из России и ожидающий разрешения на швартовку в стамбульском порту Сарайбурну, может быть направлен в Сочи, если турецкие власти не выдадут соответствующее разрешение до 15:00 мск. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Судно с 616 пассажирами, преимущественно россиянами, и 435 членами экипажа стоит на якоре в Мраморном море с раннего утра четверга.

Фото: пресс-служба Astoria Grande

По данным пассажиров, капитан получил предписание занять рейдовую позицию, однако решение о причале до сих пор не согласовано. Источник отметил, что при отсутствии разрешения лайнер будет вынужден изменить маршрут, чтобы соблюсти расписание, и в таком случае прибудет в Сочи 22 ноября. Он также подчеркнул, что, по заверениям турецкой стороны, текущая задержка не повлияет на дальнейшие заходы Astoria Grande в Стамбул. Следующий рейс судна с плановой остановкой в городе должен стартовать из Сочи 22 ноября.

Администрация порта Сарайбурну отказалась комментировать обстоятельства задержки. Турецкое агентство Anadolu ранее сообщало, что лайнер уже посетил порты Антальи, Аланьи и Измира.

Вячеслав Рыжков