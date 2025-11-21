Кроссовер EXEED EXLANTIX ET стал одним из самых продаваемых гибридов в России

Полноразмерный кроссовер EXEED EXLANTIX ET за три месяца продаж попал в пятерку самых покупаемых подключаемых гибридных автомобилей в России, согласно данным аналитического агентства «Автостат» за девять месяцев 2025 года.

Модель быстро завоевала популярность на российском рынке, установив национальный рекорд по дальности хода без дополнительной подзарядки. Кроссовер получил звание «Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер» в премии «Внедорожник года» и стал «Лучшим гибридом» по версии «Золотого клаксона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба EXEED Центр Леон-Авто Север Фото: пресс-служба EXEED Центр Леон-Авто Север

EXEED EXLANTIX ET сочетает передовые технологии с премиальным уровнем комфорта и эффективной гибридной силовой установкой.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором в паре с двумя электродвигателями общей мощностью 468 л.с. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды при среднем расходе топлива 6,7 л на 100 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба EXEED Центр Леон-Авто Север Фото: пресс-служба EXEED Центр Леон-Авто Север

Машина адаптирована для российских условий: выдерживает морозы до -30°C, оснащена системой терморегуляции батареи, трехзонным климат-контролем и зимним пакетом. Особое внимание уделено антикоррозийной защите кузова и увеличенному объему бачка омывателя.

Гибридные модели EXEED установили рекорд дальности хода среди отечественных гибридов. EXLANTIX ET преодолел 1361,6 км, а модель ES — 1486,4 км без дозаправки и подзарядки. Рекорд зафиксирован в Книге рекордов России при участии независимых экспертов. Заезд подтвердил статус бренда как технологического лидера в сегменте гибридных автомобилей в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба EXEED Центр Леон-Авто Север Фото: пресс-служба EXEED Центр Леон-Авто Север

Обе модели — полноразмерный кроссовер EXEED EXLANTIX ET и спортивное четырехдверное купе ES — оснащены последовательной гибридной силовой установкой. Два электродвигателя, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор обеспечивают суммарную пиковую мощность 469 л.с. Динамические характеристики впечатляют: разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,8 секунды у кроссовера и 4,6 секунды у спортивного купе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба EXEED Центр Леон-Авто Север Фото: пресс-служба EXEED Центр Леон-Авто Север

Серийные версии демонстрируют запас хода 1180 км у кроссовера и 1231 км у спортивного купе ES. Безопасность подтверждена краш-тестами, включая высший рейтинг 5 звезд E-NCAP. Дополнительный контроль обеспечивают 30 интеллектуальных ассистентов водителя и более 20 датчиков, камер и сонаров.

На автомобили действует расширенная гарантия 8 лет или 200 тысяч км пробега.

Автомобили официально представлены в EXEED центре «Леон-Авто Север» по адресу г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе 34В.

Подробности и предварительная запись на тест-драйв по телефону: 7 (861) 202-59-35 или на сайте.

https://leon-avto-exeed.ru/