Мигрантам увеличили срок работы в России для получения полиса ОМС

Госдума приняла в третьем чтении закон, предполагающий выдачу полиса ОМС трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж. Документ был вынесен на рассмотрение правительством 29 сентября в рамках бюджетного пакета.

До этого трудовые мигранты могли получить полис ОМС при наличии трех лет страхового стажа. Изменения вносятся в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». В числе других нововведений:

с 1 января 2027 года фонд ОМС будет утверждать нормативы расходов на работу территориальных фондов в регионах, где отсутствуют страховые медицинские организации, включенные в реестр;

в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях допускается финансовое обеспечение оказания медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, в отдельных медицинских организациях за счет межбюджетных трансфертов (перечень организаций и порядок предоставления трансфертов установит правительство);

работники фонда ОМС смогут получить единовременную субсидию на покупку жилья (один раз за все время работы в фонде), ее выплата финансируется из бюджета;

в договор о финансовом обеспечении ОМС могут включить дополнительные показатели оценки деятельности страховых медицинских организаций, не предусмотренные типовой формой договора (решение об этом должна принять комиссия по разработке территориальной программы ОМС).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ужесточение условий для получения медполиса мигрантами. «Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это»,— считает он.

