Иностранцев проконтролируют из больниц

В Госдуме подготовили законопроект, обязывающий больницы и поликлиники передавать в полицию данные обо всех иностранцах без полиса ОМС или ДМС, которым была оказана неотложная или экстренная помощь. В пояснительной записке говорится о проблеме с трудовыми мигрантами, которые не оформляют полисы, злоупотребляя при этом возможностями бесплатной российской медицины. Инициатива призвана помочь МВД отслеживать нарушителей и снизить расходы государства. Опрошенные “Ъ” эксперты поддержали законопроект.

Поправки к ст. 13 закона «Об основах охраны здоровья граждан», внесенные в Госдуму в понедельник, 25 августа, подготовил внефракционный глава парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он предложил обязать медучреждения передавать в полицию данные об иностранцах без медицинских полисов, получивших экстренную помощь. Такие сведения являются врачебной тайной, их передавать никому нельзя, но для описанного депутатом случая предлагается сделать исключение.

Ярослав Нилов напоминает, что иностранные граждане, согласно закону «О порядке выезда и въезда в РФ», обязаны иметь действующий медицинский полис. Отсутствие документа является административным правонарушением (ст. 18.8 КоАП РФ), за которое положен штраф до 5 тыс. руб. и выдворение из страны.

Но на практике, утверждает господин Нилов, полисы часто проверяют только при продлении разрешений на работу, а не при въезде.

Это приводит к злоупотреблениям: иностранцы из стран СНГ и ЕАЭС намеренно не покупают полисы и даже часто оспаривают штрафы, аргументируя тем, что у них не потребовали документ при пересечении границы, а по международным договорам им и так обязаны бесплатно оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь, включая роды.

В пояснительной записке приводятся данные МВД, согласно которым в 2024 году по ст. 18.8 КоАП выявлено более 153 тыс. нарушений, а в первом квартале 2025-го — уже свыше 60 тыс. Россия несет дополнительные расходы, так как экстренная помощь мигрантам оказывается за счет бюджета, без последующего возмещения.

Ярослав Нилов отдельно подчеркивает проблему с родами, которые квалифицируются как неотложная медицинская помощь.

Гражданки стран, с которыми заключены соответствующие международные договоры, имеют право получать услуги по родовспоможению на безвозмездной основе. По мнению парламентария, это несправедливо по отношению к россиянам. Кроме того, иностранки без полисов не проходят медосмотры, что, в свою очередь, повышает риски возникновения и распространения инфекционных заболеваний в роддомах.

Для того чтобы, с одной стороны, отслеживать нарушителей, с другой — снизить финансовую нагрузку на бюджет, господин Нилов предлагает прописать в федеральном законе норму: если экстренная помощь оказывается пациенту-иностранцу, у которого нет полиса ДМС или ОМС, сведения о нем должны направляться в МВД с целью последующей проверки «законности его пребывания в стране».

Медицинский юрист Иван Печерей подтверждает: иностранцы действительно злоупотребляют бесплатной медициной в России, к россиянам в тех странах, откуда приезжают трудовые мигранты, в этом отношении нет никаких поблажек. Те же роды, отмечает господин Печерей, в странах СНГ для россиянок платные. «Перекос, очевидно, есть»,— говорит он, предложенный законопроект может частично его устранить. Юрист также считает, что нужно задать более четкие рамки понятию «экстренная медицинская помощь», которая предоставляется бесплатно.

Юрист по медицинскому праву, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко добавляет: часто в Россию приезжают родители или другие родственники трудовых мигрантов, чтобы получить медицинские процедуры за небольшие деньги, а зачастую и вовсе бесплатно. В мировой практике давно существуют нормативы, регулирующие оказание медицинских услуг гражданам, находящимся за рубежом. Господин Ткаченко приводит пример: в странах Евросоюза иностранцы обязаны оформлять медицинскую страховку на время пребывания в стране, в некоторых государствах действует запрет на въезд лиц, планирующих роды. «В России, к сожалению, существует проблема с незаконными манипуляциями со страховыми полисами. Предлагаемый закон призван уравнять всех, кто находится в нашей стране»,— соглашается он.

Наталья Костарнова