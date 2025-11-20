Памятники Геленджика включили в реестр объектов культурного наследия

Пять памятников, расположенных на территории Геленджика и Геленджикского района, внесли в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Решение о включении объектов в реестр приняли на основании заключений экспертов, которые провели библиографические, историко-архивные, натурные, градостроительные исследования и пришли к выводам о высокой исторической и мемориальной ценности памятников. В этом году статус памятников истории и культуры регионального значения получили 30 объектов Краснодарского края»,– заявил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

В реестр объектов культурного наследия включили братскую могилу, расположенную на кладбище хутора Широкая Щель. В этой братской могиле покоятся воины, умершие в 714-м хирургическом полевом подвижном госпитале 18 армии в годы Великой Отечественной войны. Объектом культурного наследия стало военно-оборонительное сооружение в селе Криница, обустроенное в 1942-1943 годах, а также могила неизвестного летчика на окраине села Архипо-Осиповка. На этом участке, как напомнили в администрации региона, в 1943 году разбился советский штурмовик Ил-2.

В перечень внесли могилу Героя Советского Союза Николая Ходенко, место захоронения находится в Архипо-Осиповке. Именем героя названа улица Геленджика и школа в селе Пшада. В годы ВОВ Ходенко проявил героизм на подступах к Будапешту, участвовал в боях за взятие города.

Пятым объектом, включенным в реестр культурного наследия, стал монумент жертвам катастрофы теплохода «Адмирал Нахимов» в Кабардинке. Крушение теплохода произошло в Черном море 31 августа 1986 года, в результате трагедии погибли более 400 человек.

София Моисеенко