Yle: закрытие АЗС «дочки» ЛУКОЙЛа Teboil в Финляндии угрожает лесоперевозкам

Закрытие сети автозаправочных станций (АЗС) Teboil (дочерняя структура ЛУКОЙЛа) в Финляндии может негативно повлиять на лесную промышленность страны. Об этом пишет телерадиокомпания Yle.

В публикации, с которой ознакомился ТАСС, сказано, что прекращение работы АЗС в основном коснется регионов на юго-востоке Финляндии, вблизи границы с Россией. Именно в этом районе проходит маршрут для перевозки древесины. После закрытия АЗС водителям придется проезжать на 150 км больше, чтобы заправить лесовоз. По оценкам представителя финского объединения компаний в сфере грузовых перевозок и логистики Ансси Куйала, проблема охватит около 15% территорий республики.

Закрытие АЗС также совпало с приближающимися морозами в Финляндии, уточнила Yle. На нескольких заправках Teboil продавалось необходимое для грузовиков морозостойкое топливо.

Накануне Teboil официально объявила о завершении работы своих АЗС в Финляндии. Станции будут закрываться по мере исчерпания запасов топлива. Предупредительной меткой при посещении АЗС станет «3888» на дисплее — это будет означать, что на станции закончилось топливо соответствующего качества.