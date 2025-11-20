В Самарской области нашли замену главе района, которого нецензурно уволил губернатор

Депутаты собрания представителей Кинельского района в Самарской области избрали главой муниципалитета Владимира Чихирева. В конкурсе на должность приняли участие два кандидата, сообщили «Ъ» в администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт города Отрадное Фото: Сайт города Отрадное

Владимир Чихирев ранее возглавлял город Отрадное в Самарской области. 6 ноября «Ъ-Волга» сообщил, что он ушел с поста по собственному желанию — «принял предложение губернатора Самарской области о переходе на новую должность». Городская дума Отрадного в ноябре 2024 года избрала господина Чихирева главой на пятилетний срок.

Предыдущий глава Кинельского района Юрий Жидков 14 октября был нецензурно «уволен» губернатором региона Вячеславом Федорищевым. Поводом для конфликта между муниципальным главой и губернатором стал камень с мемориальной табличкой, посвященной участникам Великой Отечественной войны.

Юрий Жидков официально ушел в отставку 6 ноября. Его полномочия истекали 29 октября, и конкурс на место главы Кинельского района был назначен еще 29 сентября — до инцидента с господином Федорищевым. Однако на должность не нашлось ни одного желающего. Позже был объявлен повторный конкурс.

Степан Мельчаков