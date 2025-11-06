Нецензурно уволенный глава района в Самарской области ушел в отставку

Собрание представителей Кинельского района Самарской области приняло отставку районного главы Юрия Жидкова, передает «Ъ-Волга». Он принял решение уйти с поста после того, как его нецензурно «уволил» губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Жидков

Полномочия Юрия Жидкова истекали 29 октября. Конкурс по отбору кандидатов на его должность был объявлен 29 сентября — еще до конфликта с губернатором. Однако на пост тогда не нашлось желающих. Был объявлен повторный конкурс, прием документов для участия в нем продлится до 16 ноября.

Губернатор посетил район с рабочей поездкой 14 октября. Господин Федорищев наткнулся на камень с разбитой мемориальной табличкой. На ней значилось: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Вячеслав Федорищев несколько раз уточнил у главы района, что за камень лежит на земле. Не получив внятного ответа от растерявшегося чиновника, губернатор похлопал его по плечу со словами: «Уволен ***».

Тем же вечером губернатор объяснил, что его возмутило отношение господина Жидкова к героям Великой Отечественной войны. «Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор»,— написал Вячеслав Федорищев в соцсети. Позднее губернатор извинился за использованные слова в интервью «Царьграду».

На следующее утро после «увольнения» Юрий Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом. Он написал в Telegram-канале, что камень с 2018 года стоял на месте, где планировалось возведение обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. По словам чиновника, после установки монумента в 2022 году местные жители решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, где на него и наткнулся Вячеслав Федорищев. Господин Жидков о судьбе камня узнал непосредственно при губернаторском обходе. При этом экс-глава района подчеркнул, что в самой школе, которую осматривал господин Федорищев, все запланированные работы были проведены в срок и в полном объеме.

Степан Мельчаков